***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.977,49 % 0,0425146Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.083,78 % 0,09709472Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.083,56 % 0,20398039Fon Yönetim Ücreti117.448,34 % 1,25538201Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu234,15 % 0,00250278Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.544,88 % 0,01651292Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.493,81 % 0,03734464Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.163,35 % 0,20483325TOPLAM GİDERLER174.029,36 % 1,86016531DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.355.585,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810546BIST