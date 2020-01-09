***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8,7 % 0,00017949Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.870,95 % 0,22427843Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri113,05 % 0,00233233Fon Yönetim Ücreti4.979,2 % 0,10272581Hisse Senedi Komisyonu208,83 % 0,00430837Tahvil Bono Komisyonu44,5 % 0,00091808Gecelik Ters Repo Komisyonu513,52 % 0,01059442Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu55,55 % 0,00114605Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar498,96 % 0,01029404Türev Araçlar Komisyonu237,8 % 0,00490605Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler520,28 % 0,01073389TOPLAM GİDERLER18.051,34 % 0,37241696DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.847.077,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810552BIST