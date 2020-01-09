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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 15:31
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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8,7 % 0,00017949
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.870,95 % 0,22427843
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
113,05 % 0,00233233
Fon Yönetim Ücreti
4.979,2 % 0,10272581
Hisse Senedi Komisyonu
208,83 % 0,00430837
Tahvil Bono Komisyonu
44,5 % 0,00091808
Gecelik Ters Repo Komisyonu
513,52 % 0,01059442
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
55,55 % 0,00114605
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
498,96 % 0,01029404
Türev Araçlar Komisyonu
237,8 % 0,00490605
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
520,28 % 0,01073389
TOPLAM GİDERLER
18.051,34 % 0,37241696
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.847.077,85 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810552


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RYGYO 4,79 81.980.282 % 17,69  
ODAS 2,52 723.809.069 % 17,21  
CELHA 7,38 18.836.231 % 16,40  
SRVGY 11,36 4.605.804 % 14,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6414 7,6798 % -1,11  
Frank 6,0171 6,0533 % -0,65  
Riyal 1,5622 1,5700 % -0,64  
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Altın Gr. 294 294 -2,79  
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Tam 1.941 1.990 -54,67  
Yarım 938 962 -26,44  
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Gümüş.Ons 17,94 17,98 -0,16  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 -0,04  
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