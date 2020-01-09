***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.943,89 % 0,18545201Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.108,22 % 0,24325525Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.048,68 % 0,05471455Fon Yönetim Ücreti18.774,76 % 0,50142167Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu364,14 % 0,00972517Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.299,22 % 0,03469856Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.310,22 % 0,38218621TOPLAM GİDERLER52.849,13 % 1,41145341DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.744.305,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810553BIST