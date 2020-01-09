***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.977,49 % 0,0928202Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.108,22 % 0,21255284Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.726,61 % 0,27365658Fon Yönetim Ücreti5.241,26 % 0,12231201Hisse Senedi Komisyonu2.870,22 % 0,06698053Tahvil Bono Komisyonu13,95 % 0,00032554Gecelik Ters Repo Komisyonu10.923,03 % 0,25490393Vadeli Ters Repo Komisyonu147 % 0,00343045Borsa Para Piyasası Komisyonu455,18 % 0,01062225Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.457,86 % 0,05735754Vergiler ve Diğer Harcamalar870 % 0,02030265Türev Araçlar Komisyonu3.245,74 % 0,07574381Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.784,38 % 0,29834109TOPLAM GİDERLER63.820,94 % 1,48934943DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.285.155,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810535BIST