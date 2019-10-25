***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.10.2019 14:41
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak mutlak getiri hedefine ulaşmaya çalışır. Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kıymetli madenler ile diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyünde yer alan repo işlemlerine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin %10'una kadar yatırım yapabilir. Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgünü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri döneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurul'a bildirilir. Fon, Kurul'un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin %50'si tutarında sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794779
BIST
17:29100.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -31,38
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
17:295,7645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7574
17:296,3960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0127
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3934
17:29280,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,32
|Açılış
|: 280,13
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.616.908
|% 19,83
|
|DITAS
|7,75
|12.883.207
|% 18,50
|
|KLMSN
|11,79
|17.526.584
|% 15,59
|
|IHGZT
|2,64
|1.043.472
|% 14,29
|
|DOBUR
|3,66
|21.908.011
|% 12,62
|
|SEYKM
|4,50
|57.051
|% -6,25
|
|KRONT
|8,66
|3.375.978
|% -5,56
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|GEDIK
|4,94
|3.413.871
|% -4,63
|
|THYAO
|11,94
|799.704.883
|% 1,10
|
|ASELS
|18,67
|446.754.583
|% 2,75
|
|GARAN
|9,52
|391.868.225
|% -1,86
|
|AKBNK
|7,14
|193.447.697
|% -0,83
|
|TUPRS
|126,50
|192.830.322
|% 1,20
|
|IHLGM
|0,79
|101.122.642
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,25
|111.509.754
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,22
|163.754.271
|% -0,89
|
|THYAO
|11,94
|799.704.883
|% 1,10
|
|ISFIN
|2,47
|159.251.518
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3673
|7,4043
|% -0,28
|
|Frank
|5,7790
|5,8139
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5318
|1,5395
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|8,80
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.845
|1.891
|10,36
|
|Yarım
|892
|915
|5,01
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,29
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,07
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,69
|