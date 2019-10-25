***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak mutlak getiri hedefine ulaşmaya çalışır. Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kıymetli madenler ile diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyünde yer alan repo işlemlerine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin %10'una kadar yatırım yapabilir. Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgünü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri döneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurul'a bildirilir. Fon, Kurul'un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin %50'si tutarında sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794779BIST