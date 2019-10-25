***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. 09:00 ile 13:30 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 17:30'da ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı aşım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve alım satım işlemi yapılır. 13:30 ile 17:30 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 17:30'da ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.Bu saat aralığında, yatırımcılar tarafından Şube ve Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan toplam katılma payı satımı için yatırımcı başına günlük 100.000.-TL'lik limit uygulanır. Yatırımcılar tarafından katılma payı alımı ise bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşmayacak şekilde gerçekleştirilir.17:30'da fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır. 17:30 ile 24:00 arasında, yatırımcılar tarafından fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki iş günü 17:30'da ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır.Ancak, 17:30 itibarıyla açıklanan alış fiyatının, 17:30 itibarıyla geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı 17:30'da açıklanan alış fiyatına eşitlenir.24:00 ile ertesi gün 13:30 arasında fon katılma payı alım ve satım işlemleri için saat 17:30'da açıklanmış olan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. 17:30 ile ertesi gün 09:00 saat aralığında ve tatil günlerinde Alternatif Dağıtım Kanallarıyla yapılan katılma pay alım satımı için ayrı ayrı yatırımcı başına günlük 100.000.-TL'lik limit uygulanır. Şube ve Alternatif Dağıtım Kanalları (ING BANK) 1Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamaz. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Portföye borsa dışından repo-ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyünde yer alan repo işlemlerine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin %10'una kadar yatırım yapabilir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,003014 1,10 0,003014 1,10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794782BIST