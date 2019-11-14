***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye FonuISIN Kodu TRYTEBP00096Fonun Süresi 176 günFonun Tasfiye Tarihi 07.05.2020Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 13.11.2019Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıTEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:30-13:30 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 Fon katılma payları A grubu ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu paylar TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları B grubu paylar ise fiyatı USD olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Katılma payı alım talimatlarının 13:30'a kadar verilmesi durumunda itakip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:30'a kadar verilen satım talimatları ise takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay üzerinden 4. iş gününde yerien getirilir. 13:30'dan sonra verilen alım talimatları ertesi iş günü verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. 13:30'dan sonra verilen satım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasında sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden 5. iş günü yerine getirilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.tebportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul'un düzenlemelerine ve izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Mali Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve /veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%100 BIST-KYD Kamu Eurobond (USD) Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00206 0,75 0,00206 0,75Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖZLEM ALGÜLFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarALEN BEBİROĞLUÇAĞRI ÖZELİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaGayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş - İstanbul (212) 376 63 00 (212) 211 63 83 pys@teb.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaFÜSUN TÜR Direktör 02123766322 fusun.tur@tebportfoy.com.trYALÇIN GİRAY ARICAN Müdür 02166353904 yalcin.arican@teb.com.trCÜNEYT ÖZTÜRK Yönetici 02166353921 cuneyt.ozturk@teb.com.trELİF BAKIR BAKANAY Yönetici 02166353923 elif.bakirbakanay@teb.com.trÖZLEM AYGÜL Yönetici 02166353925 ozlem.aygul@teb.com.trENGİN YEŞİLBAĞLI Yönetici 02166353929 engin.yesilbagli@teb.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798946BIST