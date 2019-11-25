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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.11.2019 14:29
GÜNCEL HABERLER



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu
ISIN Kodu TRYTEBP00104
Fonun Süresi SÜRESİZDİR

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 25.11.2019

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 Yatırımcılar her haftanın son işgünü 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Haftanın son işgünü saat 13:15'ten sonra iletilen taliamtlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı alım talimatları, haftanın ilk iş günü açıklanacak fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Yatırımcıların her haftanın son iş günü saat 13:15'e kadar olan verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Haftanın son iş günü saat 13:15'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.tebportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan bölümü ile ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%100 BIST-KYD Eurobond USD Endeksi 100

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,0000137 0,50 0,0000137 0,50

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM AYGÜL

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ALEN BEBİROĞLU
ÇAĞRI ÖZEL

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş- İstanbul (212)376 63 00 (212) 211 63 83 pys@teb.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR Direktör 02123766322 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
YALÇIN GİRAY ARICAN Müdür 02166353904 yalcin.arican@teb.com.tr
CÜNEYT ÖZTÜRK Yönetici 02166353921 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
ELİF BAKIR BAKANAY Yönetici 02166353923 elif.bakirbakanay@teb.com.tr
ÖZLEM AYGÜL Yönetici 02166353925 ozlem.aygul@teb.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI Yönetici 02166353929 engin.yesilbagli@teb.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800297


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Sterlin 7,3914 7,4285 % 1,08  
Frank 5,7363 5,7708 % 0,53  
Riyal 1,5270 1,5346 % 0,52  
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Altın Gr. 269 269 0,66  
Cumhuriyet 1.786 1.813 -1,00  
Tam 1.779 1.824 0,16  
Yarım 860 882 0,08  
Çeyrek 431 441 0,04  
Gümüş.Ons 16,92 16,94 -0,07  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,30 62,30 -0,07  
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