***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye FonuISIN Kodu TRYTEBP00104Fonun Süresi SÜRESİZDİRFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 25.11.2019Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:30-13:15 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 Yatırımcılar her haftanın son işgünü 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Haftanın son işgünü saat 13:15'ten sonra iletilen taliamtlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı alım talimatları, haftanın ilk iş günü açıklanacak fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Yatırımcıların her haftanın son iş günü saat 13:15'e kadar olan verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Haftanın son iş günü saat 13:15'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.tebportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan bölümü ile ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%100 BIST-KYD Eurobond USD Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,0000137 0,50 0,0000137 0,50Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖZLEM AYGÜLFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarALEN BEBİROĞLUÇAĞRI ÖZELİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaGayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş- İstanbul (212)376 63 00 (212) 211 63 83 pys@teb.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaFÜSUN TÜR Direktör 02123766322 fusun.tur@tebportfoy.com.trYALÇIN GİRAY ARICAN Müdür 02166353904 yalcin.arican@teb.com.trCÜNEYT ÖZTÜRK Yönetici 02166353921 cuneyt.ozturk@teb.com.trELİF BAKIR BAKANAY Yönetici 02166353923 elif.bakirbakanay@teb.com.trÖZLEM AYGÜL Yönetici 02166353925 ozlem.aygul@teb.com.trENGİN YEŞİLBAĞLI Yönetici 02166353929 engin.yesilbagli@teb.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800297BIST