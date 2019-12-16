***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye FonuISIN Kodu TRYTEBP00112Fonun Süresi 904 günFonun Tasfiye Tarihi 07.06.2022Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 16.12.2019Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:30-13:30 ING BANK A.Ş. 1 Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma pyaı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerdamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan bölümü ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4.maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemleri ile 6.maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonalra dair esaslara uyacaktır. 5Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Amerikan Doları cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00356 1,30 0,00356 1,30Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖZLEM AYGÜLFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarALEN BEBİROĞLUÇAĞRI ÖZELİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaGayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat:9 Beşiktaş İstanbul (0212)376 63 00 pys@teb.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaFÜSUN TÜR Direktör (0212)376 63 22 fusun.tur@tebportfoy.com.trYALÇIN GİRAY ARICAN Müdür (0216)635 39 04 yalcin.arican@teb.com.trCÜNEYT ÖZTÜRK Yönetici (0216)635 39 21 cuneyt.ozturk@teb.com.trELİF BAKIR BAKANAY Yönetici (0216)635 39 23 elif.bakirbakanay@teb.com.trÖZLEM AYGÜL Yönetici (0216)635 39 25 ozlem.aygul@teb.com.trENGİN YEŞİLBAĞLI Yönetici (0216)635 39 29 engin.yesilbagli@teb.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803660BIST