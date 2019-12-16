***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2019 16:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu
ISIN Kodu TRYTEBP00112
Fonun Süresi 904 gün
Fonun Tasfiye Tarihi 07.06.2022
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 16.12.2019
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:30 ING BANK A.Ş. 1 Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma pyaı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerdamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan bölümü ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4.maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemleri ile 6.maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonalra dair esaslara uyacaktır. 5
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Amerikan Doları cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT 100
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00356 1,30 0,00356 1,30
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM AYGÜL
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ALEN BEBİROĞLU
ÇAĞRI ÖZEL
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat:9 Beşiktaş İstanbul (0212)376 63 00 pys@teb.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR Direktör (0212)376 63 22 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
YALÇIN GİRAY ARICAN Müdür (0216)635 39 04 yalcin.arican@teb.com.tr
CÜNEYT ÖZTÜRK Yönetici (0216)635 39 21 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
ELİF BAKIR BAKANAY Yönetici (0216)635 39 23 elif.bakirbakanay@teb.com.tr
ÖZLEM AYGÜL Yönetici (0216)635 39 25 ozlem.aygul@teb.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI Yönetici (0216)635 39 29 engin.yesilbagli@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803660
BIST