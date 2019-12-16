***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2019 16:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Değişken Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYTEBP00120
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 16.12.2019
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:30 ING Bank A.Ş. 1 Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğini taşımaktadır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. 13:30'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bu durumda satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı alım talimatları yalnızca ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık ve Platinum müşterileri tarafından ING Bank A.Ş. aracılığıyla verilebilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak getiri hedefine ulaşmaya çalışır.Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirilebilir. 4
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT 100
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00685 2,50 0,00685 2,50
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM AYGÜL
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ALEN BEBİROĞLU
EMRE KARAKURUM
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş İstanbul (0212)376 63 00 pys@teb.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR Direktör (0212)376 63 22 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
YALÇIN GİRAY ARICAN Müdür (0216)635 39 04 yalcin.arican@teb.com.tr
CÜNEYT ÖZTÜRK Yönetici (0216)635 39 21 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
ELİF BAKIR BAKANAY Yönetici (0216)635 39 23 elif.bakirbakanay@teb.com.tr
ÖZLEM AYGÜL Yönetici (0216)635 39 25 ozlem.aygul@teb.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI Yönetici (0216)635 39 29 engin.yesilbagli@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803661
BIST