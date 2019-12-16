***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Değişken Şemsiye FonISIN Kodu TRYTEBP00120Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 16.12.2019Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıTEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:30-13:30 ING Bank A.Ş. 1 Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğini taşımaktadır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. 13:30'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bu durumda satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı alım talimatları yalnızca ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık ve Platinum müşterileri tarafından ING Bank A.Ş. aracılığıyla verilebilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak getiri hedefine ulaşmaya çalışır.Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirilebilir. 4Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00685 2,50 0,00685 2,50Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖZLEM AYGÜLFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarALEN BEBİROĞLUEMRE KARAKURUMİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaGayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş İstanbul (0212)376 63 00 pys@teb.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaFÜSUN TÜR Direktör (0212)376 63 22 fusun.tur@tebportfoy.com.trYALÇIN GİRAY ARICAN Müdür (0216)635 39 04 yalcin.arican@teb.com.trCÜNEYT ÖZTÜRK Yönetici (0216)635 39 21 cuneyt.ozturk@teb.com.trELİF BAKIR BAKANAY Yönetici (0216)635 39 23 elif.bakirbakanay@teb.com.trÖZLEM AYGÜL Yönetici (0216)635 39 25 ozlem.aygul@teb.com.trENGİN YEŞİLBAĞLI Yönetici (0216)635 39 29 engin.yesilbagli@teb.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803661BIST