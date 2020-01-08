***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.tebportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araç (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye borsa dışından repo-ters repo, türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Ortaklık Payları, Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlara yatırım yapılabilir.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖZLEM AYGÜL 03.01.2020 12İletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaK.FÜSUN TÜR DİREKTÖR 0212 376 63 22 fusun.tur@tebportfoy.com.trYALÇIN GİRAY ARICAN MÜDÜR 0216 635 39 04 yalcin.arican@teb.com.trCÜNEYT ÖZTÜRK YÖNETİCİ 0216 635 39 21 cuneyt.ozturk@teb.com.trELİF BAKIR BAKANAY YÖNETİCİ 0216 635 39 23 elif.bakirbakanay@teb.com.trÖZLEM AYGÜL YÖNETİCİ 0216 635 39 25 ozlem.aygul@teb.com.trENGİN YEŞİLBAĞLI YÖNETİCİ 0216 635 39 29 engin.yesilbagli@teb.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809376BIST