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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.01.2020 16:51
GÜNCEL HABERLER



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.tebportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araç (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye borsa dışından repo-ters repo, türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Ortaklık Payları, Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlara yatırım yapılabilir.

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM AYGÜL 03.01.2020 12

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
K.FÜSUN TÜR DİREKTÖR 0212 376 63 22 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
YALÇIN GİRAY ARICAN MÜDÜR 0216 635 39 04 yalcin.arican@teb.com.tr
CÜNEYT ÖZTÜRK YÖNETİCİ 0216 635 39 21 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
ELİF BAKIR BAKANAY YÖNETİCİ 0216 635 39 23 elif.bakirbakanay@teb.com.tr
ÖZLEM AYGÜL YÖNETİCİ 0216 635 39 25 ozlem.aygul@teb.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI YÖNETİCİ 0216 635 39 29 engin.yesilbagli@teb.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809376


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Altın Gr. 301 301 -0,85  
Cumhuriyet 2.001 2.031 3,00  
Tam 1.995 2.044 5,94  
Yarım 964 989 2,87  
Çeyrek 484 494 1,44  
Gümüş.Ons 18,25 18,29 -0,11  
Gümüş Gr. 3,51 3,51 -0,02  
B. Petrol 67,09 67,09 -1,18  
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