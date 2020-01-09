***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
09.01.2020 14:05
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,860165
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,860165
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
43511,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 25
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 67,49
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,02
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,97
d) Diğer Giderler (%)
% 20,52
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810386
BIST
15:57116.822
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 3.946,15
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:575,8817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0331
|Açılış
|: 5,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:576,5382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0368
|Açılış
|: 6,5340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:57294,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -2,89
|Açılış
|: 294,12
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,10
|80.330.568
|% 19,44
|
|RYGYO
|4,79
|81.980.282
|% 17,69
|
|ODAS
|2,52
|723.809.069
|% 17,21
|
|CELHA
|7,38
|18.836.231
|% 16,40
|
|SRVGY
|11,36
|4.605.804
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,88
|6.088.167
|% -5,16
|
|ATAGY
|4,64
|8.350.778
|% -3,33
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,12
|1.774.352.432
|% 4,59
|
|ODAS
|2,52
|723.809.069
|% 17,21
|
|GARAN
|11,85
|527.137.655
|% 6,76
|
|PETKM
|3,82
|526.528.816
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,44
|508.456.333
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|508.456.333
|% 3,60
|
|ODAS
|2,52
|723.809.069
|% 17,21
|
|ISGYO
|1,86
|403.389.589
|% 6,29
|
|ALBRK
|1,64
|298.756.362
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,70
|424.054.650
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6429
|7,6812
|% -1,09
|
|Frank
|6,0193
|6,0555
|% -0,61
|
|Riyal
|1,5624
|1,5702
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|-6,17
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-61,55
|
|Yarım
|935
|959
|-29,77
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,89
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,60
|65,60
|0,16
|
Seans Raporu
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16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3776, 14 artarak (% 3.51 ) 111, 381
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16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, BRKO, EGCEY, BALAT, EGCYO, ODAS
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16:10
RALYH, BJKAS, BRKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:10
DAGHL, SANFM, GMSTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:10
Bu seansda işlem gören 318 hisse senedinden 299 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 13 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem