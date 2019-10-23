***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.10.2019 13:58
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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23.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2019 tarih ve 12233903-305.01.001.-E.12977 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fona bağlı TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'u kurulmuştur.
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794345
BIST
16:2399.523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.636,44
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.556
En Düşük
98.637
16:235,7575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0509
|Açılış
|: 5,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7556
16:236,4069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0568
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,4040
16:23276,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,24
|Açılış
|: 276,64
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
276,26
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.534.343
|% 19,42
|
|KLNMA
|40,94
|24.979.071
|% 16,64
|
|TURGG
|42,92
|15.395.911
|% 13,42
|
|IHYAY
|0,87
|102.101.720
|% 12,99
|
|DOKTA
|35,50
|7.578.362
|% 11,29
|
|ORMA
|2,67
|123.156
|% -19,09
|
|PRZMA
|3,75
|153.897
|% -10,50
|
|DGGYO
|2,92
|21.843.627
|% -5,19
|
|SANEL
|4,03
|7.305
|% -4,50
|
|DOCO
|538,00
|670.321
|% -4,07
|
|THYAO
|11,87
|1.180.925.466
|% 2,59
|
|GARAN
|9,60
|426.336.103
|% 3,00
|
|ASELS
|18,07
|407.988.312
|% 2,26
|
|AKBNK
|7,16
|382.274.416
|% 1,42
|
|KRDMD
|2,24
|306.380.790
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,24
|306.380.790
|% 4,19
|
|IHYAY
|0,87
|102.101.720
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,53
|54.485.976
|% 6,00
|
|THYAO
|11,87
|1.180.925.466
|% 2,59
|
|IHLGM
|0,88
|85.741.993
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4064
|7,4435
|% -0,67
|
|Frank
|5,8036
|5,8386
|% -0,75
|
|Riyal
|1,5324
|1,5401
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,52
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,82
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,86
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,02
|59,02
|-0,68
|
Seans Raporu
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