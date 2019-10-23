***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.10.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2019 tarih ve 12233903-305.01.001.-E.12977 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fona bağlı TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'u kurulmuştur.TEB Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794345BIST