***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/11/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2019 tarih ve 12233903-305.01.001.-E.14479 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetim A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon ve TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Serbest (Döviz) Özel Fon 'unun kurulmasına izin verilmiştir.TEB Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800299BIST