***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/11/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2019 tarih ve 12233903-622.02-E.11369 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800303BIST