***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.12.2019 17:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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19/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.12.2019 tarih ve 12233903-305.06-E.15744 sayılı izni ile TEB Portföy İkinci Değişken Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru metni ekte bilginize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804372
BIST
17:15110.814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 238,89
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
17:155,9421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0158
|Açılış
|: 5,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
17:156,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
17:15281,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,69
|Açılış
|: 281,93
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,12
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|KRSTL
|1,80
|518.397.207
|% 16,13
|
|OYLUM
|5,29
|12.499.046
|% 15,00
|
|GLBMD
|2,00
|18.321.924
|% 14,29
|
|EUKYO
|2,09
|7.130.376
|% 11,76
|
|HALKS
|2,20
|434.991
|% 10,00
|
|KERVN
|0,53
|480.100
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|5.869.022
|% -7,89
|
|IEYHO
|0,58
|76.664.273
|% -6,45
|
|MAALT
|56,15
|1.705.520
|% -6,42
|
|GUSGR
|2,37
|116.301.274
|% -5,95
|
|THYAO
|13,76
|639.911.884
|% 0,15
|
|KRSTL
|1,80
|518.397.207
|% 16,13
|
|VESTL
|13,32
|296.437.285
|% 2,94
|
|ASELS
|19,27
|230.183.398
|% 0,26
|
|SISE
|5,15
|222.511.460
|% 0,78
|
|KRSTL
|1,80
|518.397.207
|% 16,13
|
|IEYHO
|0,58
|76.664.273
|% -6,45
|
|EKGYO
|1,44
|142.528.299
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,54
|219.231.415
|% 2,01
|
|GSRAY
|2,41
|136.774.266
|% 2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7308
|7,7696
|% -0,01
|
|Frank
|6,0376
|6,0740
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5786
|1,5866
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|0,72
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,69
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,00
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|0,10
|
Seans Raporu
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17:23EUHOL
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Endeks 110, 805 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 5, 467.00 milyon TL de
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17:20TSPOR
Yüzde 6.58 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 606, 746 adet işlem