***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18.12.2019 tarih ve 12233903-305.06-E.15744 sayılı izni ile TEB Portföy İkinci Değişken Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru metni ekte bilginize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804372BIST