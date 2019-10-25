***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarING Portföy İkinci Değişken Fon'un ünvanı TEB Portföy İkinci Değişken Fon olarak değiştirilmiştir. ING Portföy Birinci Değişken Fon ING Portföy İkinci Değişken Fon bünyesinde birleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794722BIST