***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarING Portföy Para Piyasası Fonu'nun ünvanı TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794724BIST