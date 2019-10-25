***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.10.2019 11:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Altın Fonu izahname değişikliği.
ING Portföy Altın Fonu TEB Portföy Altın Fonu bünyesinde birleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794725
BIST
11:24100.613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 267,03
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
11:245,7757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0104
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7618
11:246,4272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
11:24279,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,52
|Açılış
|: 279,33
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,68
|30.726.844
|% 18,58
|
|DITAS
|7,40
|4.692.581
|% 13,15
|
|NIBAS
|7,49
|7.490
|% 8,87
|
|FRIGO
|10,00
|14.500
|% 6,38
|
|MARTI
|0,78
|3.335.521
|% 5,41
|
|DARDL
|1,50
|1.536
|% -7,41
|
|TKURU
|10,68
|142.566
|% -6,40
|
|BALAT
|0,30
|3.000
|% -6,25
|
|DOKTA
|36,78
|1.080.007
|% -5,55
|
|ADNAC
|1,79
|2.419.248
|% -5,29
|
|THYAO
|11,93
|247.384.561
|% 1,02
|
|ASELS
|18,61
|195.478.470
|% 2,42
|
|GARAN
|9,66
|110.045.773
|% -0,41
|
|ISFIN
|2,47
|82.402.999
|% 2,92
|
|AKBNK
|7,19
|72.923.611
|% -0,14
|
|IHLGM
|0,78
|61.635.819
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,47
|82.402.999
|% 2,92
|
|OSTIM
|1,28
|35.031.527
|% -1,54
|
|EKGYO
|1,25
|26.543.378
|% 0,00
|
|THYAO
|11,93
|247.384.561
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3969
|7,4340
|% 0,12
|
|Frank
|5,7982
|5,8331
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5348
|1,5425
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|0,70
|
|Altın Gr.
|279
|280
|0,73
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,05
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,05
|
|B. Petrol
|61,47
|61,47
|-0,20
|