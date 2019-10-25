***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.10.2019 11:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) izahname değişikliği.ING Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)TEB Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)bünyesinde birleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794726
BIST
11:25100.615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 269,05
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
11:255,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0100
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7618
11:256,4270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
11:25279,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,56
|Açılış
|: 279,37
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,68
|31.535.287
|% 18,58
|
|DITAS
|7,41
|4.831.631
|% 13,30
|
|NIBAS
|7,49
|7.490
|% 8,87
|
|FRIGO
|10,00
|14.500
|% 6,38
|
|ETILR
|3,65
|10.954
|% 4,89
|
|DARDL
|1,50
|1.536
|% -7,41
|
|BALAT
|0,30
|3.000
|% -6,25
|
|TKURU
|10,70
|148.015
|% -6,22
|
|DOKTA
|36,78
|1.151.711
|% -5,55
|
|ADNAC
|1,80
|2.499.117
|% -4,76
|
|THYAO
|11,93
|254.284.709
|% 1,02
|
|ASELS
|18,61
|203.277.460
|% 2,42
|
|GARAN
|9,65
|112.385.990
|% -0,52
|
|ISFIN
|2,47
|82.753.849
|% 2,92
|
|AKBNK
|7,18
|78.341.584
|% -0,28
|
|IHLGM
|0,78
|61.940.283
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,47
|82.753.849
|% 2,92
|
|OSTIM
|1,28
|35.383.783
|% -1,54
|
|THYAO
|11,93
|254.284.709
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,25
|26.563.873
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3956
|7,4327
|% 0,10
|
|Frank
|5,7985
|5,8335
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5349
|1,5426
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|1,15
|
|Altın Gr.
|280
|280
|0,79
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,05
|
|B. Petrol
|61,54
|61,54
|-0,13
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:38MARTI
Yüzde 4.05 oranında artışla 0.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 228, 299 adet işlem
-
11:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 344, 87 artarak (% 0.28 ) 124, 535
-
11:36XU100
Endeks 100, 648 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 1, 575.00 milyon TL de
-
11:36LUKSK
Yüzde 4.10 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 257, 646 adet işlem
-
11:35MARTI
Yüzde 5.41 oranında artışla 0.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 294, 422 adet işlem