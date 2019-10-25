***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.10.2019 11:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu güncel izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794734
BIST
14:38100.336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -9,49
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
14:385,7637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0016
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7586
14:386,4071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
14:38279,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,81
|Açılış
|: 279,58
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.465.739
|% 19,83
|
|DITAS
|7,40
|6.919.482
|% 13,15
|
|IHGZT
|2,60
|754.019
|% 12,55
|
|YAYLA
|1,04
|18.632.495
|% 8,33
|
|VESBE
|16,14
|23.604.371
|% 7,96
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|ADNAC
|1,80
|3.503.262
|% -4,76
|
|INFO
|5,08
|31
|% -4,15
|
|CEMAS
|1,17
|29.689.492
|% -4,10
|
|THYAO
|11,88
|558.928.746
|% 0,59
|
|ASELS
|18,53
|306.880.819
|% 1,98
|
|GARAN
|9,54
|256.887.100
|% -1,65
|
|AKBNK
|7,14
|153.004.847
|% -0,83
|
|TUPRS
|126,00
|141.025.647
|% 0,80
|
|IHLGM
|0,78
|79.819.395
|% 1,30
|
|OSTIM
|1,29
|61.391.839
|% -0,77
|
|THYAO
|11,88
|558.928.746
|% 0,59
|
|ISFIN
|2,44
|108.895.756
|% 1,67
|
|KRDMD
|2,24
|95.958.494
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3679
|7,4049
|% -0,27
|
|Frank
|5,7865
|5,8213
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.508
|3,32
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,24
|
|Cumhuriyet
|1.846
|1.874
|1,00
|
|Tam
|1.839
|1.885
|3,97
|
|Yarım
|889
|912
|1,92
|
|Çeyrek
|446
|456
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,16
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,06
|
|B. Petrol
|61,70
|61,70
|0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:52ADNAC
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 942, 081 adet işlem
-
14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 88 kaybederek (% -0.08 ) 124, 090
-
14:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, OSTIM, THYAO
-
14:51XU100
Endeks 100, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 3, 261.00 milyon TL de
-
14:51GEDIK
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 528, 470 adet işlem