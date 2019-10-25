***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.10.2019 11:43
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Değişken Fon Güncel izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794737
BIST
14:40100.327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -18,16
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
14:405,7642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7586
14:406,4087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
14:40279,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,91
|Açılış
|: 279,67
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.465.739
|% 19,83
|
|DITAS
|7,47
|6.987.120
|% 14,22
|
|IHGZT
|2,60
|754.019
|% 12,55
|
|YAYLA
|1,04
|18.816.544
|% 8,33
|
|VESBE
|16,15
|23.672.319
|% 8,03
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|ADNAC
|1,80
|3.521.102
|% -4,76
|
|INFO
|5,08
|31
|% -4,15
|
|CEMAS
|1,17
|29.716.855
|% -4,10
|
|THYAO
|11,88
|560.331.525
|% 0,59
|
|ASELS
|18,52
|307.090.579
|% 1,93
|
|GARAN
|9,53
|257.352.036
|% -1,75
|
|AKBNK
|7,13
|153.104.219
|% -0,97
|
|TUPRS
|126,00
|141.250.179
|% 0,80
|
|IHLGM
|0,79
|79.870.045
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,29
|61.406.334
|% -0,77
|
|THYAO
|11,88
|560.331.525
|% 0,59
|
|ISFIN
|2,44
|109.018.434
|% 1,67
|
|KRDMD
|2,23
|95.969.610
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3660
|7,4030
|% -0,30
|
|Frank
|5,7870
|5,8219
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5319
|1,5396
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.509
|4,48
|
|Altın Gr.
|280
|280
|0,86
|
|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|4,00
|
|Tam
|1.842
|1.888
|6,97
|
|Yarım
|890
|913
|3,37
|
|Çeyrek
|446
|457
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,06
|
|B. Petrol
|61,56
|61,56
|-0,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:55CEMAS
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 931, 901 adet işlem
-
14:52ADNAC
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 942, 081 adet işlem
-
14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 88 kaybederek (% -0.08 ) 124, 090
-
14:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, OSTIM, THYAO
-
14:51XU100
Endeks 100, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 3, 261.00 milyon TL de