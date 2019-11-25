***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/11/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Güncel İzahnamesi ektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2019 tarih ve 12233903-622.02-E.11369 sayılı kararı doğrultusunda hazırlananhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800304BIST