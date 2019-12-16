***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803649BIST