***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2019 15:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796593
BIST
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0163
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7554
En Düşük
5,7179
18:056,3782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:05275,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -3,10
|Açılış
|: 275,25
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,15
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|140.755.731
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.708.240
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.731.843
|% 14,95
|
|SRVGY
|5,53
|3.204.974
|% 11,04
|
|HATEK
|5,59
|44.323.676
|% 10,91
|
|DOKTA
|30,10
|311.628
|% -17,53
|
|BMELK
|1,56
|347.559
|% -8,24
|
|IDEAS
|3,47
|780.087
|% -7,96
|
|VAKFN
|1,38
|25.797.508
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,87
|809.717.726
|% 0,34
|
|KRDMD
|2,26
|342.125.769
|% 0,44
|
|EREGL
|6,88
|302.337.294
|% 2,84
|
|GSRAY
|1,72
|295.679.758
|% 8,18
|
|FENER
|16,73
|258.313.868
|% -1,59
|
|GSRAY
|1,72
|295.679.758
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,26
|342.125.769
|% 0,44
|
|BJKAS
|2,14
|232.708.240
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|127.709.251
|% 3,70
|
|THYAO
|11,87
|809.717.726
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3865
|7,4236
|% 0,23
|
|Frank
|5,7715
|5,8063
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5295
|1,5372
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|-19,42
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,71
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,06
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|0,74
|
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