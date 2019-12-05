***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2019 10:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801910
BIST
12:09108.218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 516,21
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.830
En Düşük
108.151
12:095,7644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0147
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7670
En Düşük
5,7390
12:096,3997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0273
|Açılış
|: 6,3740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4022
En Düşük
6,3684
12:09273,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,47
|Açılış
|: 273,16
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,43
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|38.796.900
|% 19,85
|
|FONET
|7,71
|46.118.496
|% 15,59
|
|OYLUM
|5,31
|11.419.777
|% 14,94
|
|RALYH
|9,08
|881
|% 14,94
|
|SMART
|11,45
|59.149.381
|% 14,84
|
|EGCYH
|0,11
|12.112
|% -8,33
|
|EUYO
|1,29
|6.289.368
|% -5,15
|
|KLMSN
|18,19
|16.716.320
|% -4,81
|
|EKIZ
|0,67
|27.246
|% -4,29
|
|BALAT
|0,50
|93.869
|% -3,85
|
|THYAO
|13,75
|312.918.443
|% -0,07
|
|ASELS
|19,28
|239.192.947
|% 1,80
|
|PETKM
|3,62
|228.755.196
|% 0,56
|
|KOZAA
|9,88
|134.513.376
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,48
|110.429.632
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,48
|110.429.632
|% -0,67
|
|PETKM
|3,62
|228.755.196
|% 0,56
|
|TSKB
|1,12
|52.039.228
|% 2,75
|
|ZOREN
|1,47
|60.267.764
|% 0,00
|
|ADESE
|1,92
|73.009.580
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5445
|7,5824
|% 0,42
|
|Frank
|5,8002
|5,8351
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5312
|1,5389
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|0,31
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,35
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|-0,44
|
|Yarım
|870
|893
|-0,21
|
|Çeyrek
|437
|446
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|62,90
|62,90
|-0,10
|