***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2019 10:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801913
BIST
12:18108.255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 553,23
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.830
En Düşük
108.151
12:185,7639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0142
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7670
En Düşük
5,7390
12:186,3986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,3770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4022
En Düşük
6,3684
12:18273,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,79
|Açılış
|: 273,47
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,52
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|39.651.054
|% 19,85
|
|FONET
|7,79
|52.184.794
|% 16,79
|
|SMART
|11,47
|61.093.905
|% 15,05
|
|OYLUM
|5,31
|11.637.561
|% 14,94
|
|RALYH
|9,08
|881
|% 14,94
|
|EGCYH
|0,11
|12.112
|% -8,33
|
|EUYO
|1,29
|6.474.878
|% -5,15
|
|KLMSN
|18,25
|17.541.563
|% -4,50
|
|EKIZ
|0,67
|27.246
|% -4,29
|
|BALAT
|0,50
|93.869
|% -3,85
|
|THYAO
|13,73
|345.262.898
|% -0,22
|
|ASELS
|19,27
|258.211.467
|% 1,74
|
|PETKM
|3,63
|238.500.266
|% 0,83
|
|KOZAA
|9,87
|138.673.093
|% 1,96
|
|EREGL
|8,17
|124.264.679
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|123.518.305
|% -2,01
|
|PETKM
|3,63
|238.500.266
|% 0,83
|
|TSKB
|1,12
|53.313.600
|% 2,75
|
|ZOREN
|1,47
|62.276.315
|% 0,00
|
|ADESE
|1,92
|74.888.113
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5546
|7,5925
|% 0,56
|
|Frank
|5,8064
|5,8413
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5325
|1,5402
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|0,11
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,40
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,09
|
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