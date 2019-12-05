***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2019 10:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801917
BIST
12:08108.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 490,37
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.830
En Düşük
108.151
12:085,7658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0161
|Açılış
|: 5,7520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7670
En Düşük
5,7390
12:086,4000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0276
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4022
En Düşük
6,3684
12:08273,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,43
|Açılış
|: 273,11
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,43
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|39.347.267
|% 19,85
|
|FONET
|7,74
|46.962.940
|% 16,04
|
|SMART
|11,46
|59.238.109
|% 14,94
|
|OYLUM
|5,31
|11.420.043
|% 14,94
|
|RALYH
|9,08
|881
|% 14,94
|
|EGCYH
|0,11
|12.112
|% -8,33
|
|EUYO
|1,29
|6.300.872
|% -5,15
|
|KLMSN
|18,16
|16.737.950
|% -4,97
|
|EKIZ
|0,67
|27.246
|% -4,29
|
|BALAT
|0,50
|93.869
|% -3,85
|
|THYAO
|13,74
|318.235.021
|% -0,15
|
|ASELS
|19,27
|241.528.909
|% 1,74
|
|PETKM
|3,62
|229.507.811
|% 0,56
|
|KOZAA
|9,87
|135.030.895
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,48
|110.650.411
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,48
|110.650.411
|% -0,67
|
|PETKM
|3,62
|229.507.811
|% 0,56
|
|TSKB
|1,13
|52.160.177
|% 3,67
|
|ZOREN
|1,48
|60.328.253
|% 0,68
|
|ADESE
|1,92
|73.210.895
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5432
|7,5810
|% 0,41
|
|Frank
|5,7993
|5,8342
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5311
|1,5388
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|0,11
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,40
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,09
|
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