***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2019 10:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801918
BIST
12:14108.307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 605,47
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.830
En Düşük
108.151
12:145,7661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0164
|Açılış
|: 5,7520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7670
En Düşük
5,7390
12:146,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4022
En Düşük
6,3684
12:14273,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,73
|Açılış
|: 273,41
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,43
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|39.600.597
|% 19,85
|
|FONET
|7,80
|49.650.158
|% 16,94
|
|SMART
|11,46
|59.899.669
|% 14,94
|
|OYLUM
|5,31
|11.501.567
|% 14,94
|
|RALYH
|9,08
|881
|% 14,94
|
|EGCYH
|0,11
|12.112
|% -8,33
|
|EUYO
|1,29
|6.425.569
|% -5,15
|
|KLMSN
|18,20
|17.051.105
|% -4,76
|
|EKIZ
|0,67
|27.246
|% -4,29
|
|BALAT
|0,50
|93.869
|% -3,85
|
|THYAO
|13,74
|336.858.469
|% -0,15
|
|ASELS
|19,26
|251.694.203
|% 1,69
|
|PETKM
|3,62
|237.684.805
|% 0,56
|
|KOZAA
|9,88
|136.924.225
|% 2,07
|
|EREGL
|8,18
|119.780.873
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,48
|110.893.418
|% -0,67
|
|PETKM
|3,62
|237.684.805
|% 0,56
|
|TSKB
|1,13
|52.795.781
|% 3,67
|
|ZOREN
|1,47
|61.840.891
|% 0,00
|
|ADESE
|1,92
|73.662.761
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5508
|7,5887
|% 0,51
|
|Frank
|5,8043
|5,8393
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5317
|1,5394
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|0,11
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,40
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,09
|
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