***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2019 10:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801911
BIST
12:12108.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 588,98
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.830
En Düşük
108.151
12:125,7645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7670
En Düşük
5,7390
12:126,3998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4022
En Düşük
6,3684
12:12273,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,53
|Açılış
|: 273,21
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,43
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|39.502.345
|% 19,85
|
|FONET
|7,76
|47.657.730
|% 16,34
|
|OYLUM
|5,31
|11.420.308
|% 14,94
|
|RALYH
|9,08
|881
|% 14,94
|
|SMART
|11,45
|59.572.787
|% 14,84
|
|EGCYH
|0,11
|12.112
|% -8,33
|
|EUYO
|1,29
|6.413.635
|% -5,15
|
|KLMSN
|18,18
|16.890.982
|% -4,87
|
|EKIZ
|0,67
|27.246
|% -4,29
|
|BALAT
|0,50
|93.869
|% -3,85
|
|THYAO
|13,74
|331.559.461
|% -0,15
|
|ASELS
|19,26
|245.354.860
|% 1,69
|
|PETKM
|3,62
|234.439.329
|% 0,56
|
|KOZAA
|9,87
|136.420.437
|% 1,96
|
|EREGL
|8,16
|115.591.833
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,48
|110.720.849
|% -0,67
|
|PETKM
|3,62
|234.439.329
|% 0,56
|
|TSKB
|1,12
|52.374.897
|% 2,75
|
|ZOREN
|1,47
|61.762.508
|% 0,00
|
|ADESE
|1,92
|73.272.618
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5433
|7,5811
|% 0,41
|
|Frank
|5,8010
|5,8360
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5312
|1,5389
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|0,45
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,09
|
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12:21
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12:21XU100
Endeks 108, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 3, 647.00 milyon TL de