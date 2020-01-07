***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2020 15:05
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808259
BIST
16:49112.848
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.435,16
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:495,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0034
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:496,6690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0178
|Açılış
|: 6,6710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:49301,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,45
|Açılış
|: 301,14
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,16
|33.384.256
|% 18,74
|
|BRYAT
|67,10
|10.628.511
|% 17,00
|
|DERAS
|4,05
|82.630.628
|% 16,05
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.907
|% 14,74
|
|HUBVC
|16,94
|85.647.603
|% 13,69
|
|IZMDC
|7,80
|2.259.320
|% -16,40
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,64
|1.716.694.315
|% 0,81
|
|ASELS
|22,16
|415.697.665
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,59
|297.068.383
|% 4,61
|
|IPEKE
|9,17
|272.552.776
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,64
|214.199.600
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,59
|297.068.383
|% 4,61
|
|THYAO
|13,64
|1.716.694.315
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,42
|133.918.988
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,64
|214.199.600
|% 1,93
|
|DOHOL
|1,90
|139.353.386
|% 4,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8191
|7,8583
|% -0,26
|
|Frank
|6,1317
|6,1686
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5881
|1,5960
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|1,94
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,46
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|-12,12
|
|Yarım
|961
|985
|-5,86
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,01
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,53
|