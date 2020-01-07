***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2020 15:05
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808263
BIST
16:49112.848
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.435,16
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:495,9764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0042
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:496,6697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0171
|Açılış
|: 6,6710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:49301,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,45
|Açılış
|: 301,14
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,16
|33.384.256
|% 18,74
|
|BRYAT
|67,10
|10.628.511
|% 17,00
|
|DERAS
|4,05
|82.630.628
|% 16,05
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.907
|% 14,74
|
|HUBVC
|16,94
|85.647.603
|% 13,69
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|MTRYO
|5,95
|2.332
|% -4,03
|
|ALBRK
|1,59
|297.068.383
|% 4,61
|
|HALKB
|6,06
|153.672.376
|% 0,66
|
|PGSUS
|80,55
|146.593.321
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,42
|133.918.988
|% 1,43
|
|KOZAL
|80,00
|126.543.924
|% 0,19
|
|EKGYO
|1,42
|133.918.988
|% 1,43
|
|MRGYO
|1,10
|50.843.703
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,07
|45.359.075
|% 4,90
|
|ODAS
|2,07
|77.666.347
|% 2,99
|
|CEMAS
|1,40
|50.608.753
|% 6,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8172
|7,8564
|% -0,28
|
|Frank
|6,1304
|6,1673
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5880
|1,5959
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|1,67
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.038
|-11,37
|
|Yarım
|961
|986
|-5,50
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,75
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,01
|
|B. Petrol
|68,35
|68,35
|-0,56
|
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