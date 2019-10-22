***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.10.2019 11:45
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON (TKD) YATIRIMCI BİLGİ FORMU EKTEDİR.
BİLGİLERİNİZE.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794199
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