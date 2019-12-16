***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.12.2019 15:53
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803651
BIST
16:21111.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 672,25
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.441
En Düşük
110.234
16:215,8484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0356
|Açılış
|: 5,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8541
En Düşük
5,8018
16:216,5202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0565
|Açılış
|: 6,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5252
En Düşük
6,4603
16:21277,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 1,95
|Açılış
|: 277,93
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,01
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|16.963.433
|% 20,00
|
|GUSGR
|2,43
|247.586.554
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,57
|57.641.396
|% 15,99
|
|ADNAC
|2,51
|114.735.508
|% 15,67
|
|ADANA
|8,52
|12.755.735
|% 14,06
|
|BALAT
|0,53
|97.962
|% -8,62
|
|UZERB
|2,41
|73.514
|% -8,37
|
|KERVN
|0,56
|537.523
|% -8,20
|
|FRIGO
|11,98
|206.192
|% -7,06
|
|SELGD
|2,17
|59.124
|% -6,47
|
|THYAO
|13,94
|951.901.617
|% 0,87
|
|KRDMD
|2,53
|415.062.520
|% 1,61
|
|ASELS
|19,53
|355.485.793
|% -0,10
|
|GARAN
|10,93
|284.857.602
|% -0,46
|
|GUSGR
|2,43
|247.586.554
|% 19,70
|
|KRDMD
|2,53
|415.062.520
|% 1,61
|
|ALBRK
|1,35
|183.818.162
|% 5,47
|
|GUSGR
|2,43
|247.586.554
|% 19,70
|
|GSRAY
|2,45
|242.519.810
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,52
|129.303.906
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7935
|7,8326
|% 0,78
|
|Frank
|5,9298
|5,9655
|% 0,79
|
|Riyal
|1,5553
|1,5631
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,13
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,94
|
|Cumhuriyet
|1.838
|1.865
|18,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|15,04
|
|Yarım
|885
|908
|7,27
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,64
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,04
|
|B. Petrol
|65,41
|65,41
|0,19
|