***TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
07.10.2019 14:55
***TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/03/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDTFVKA1931
Nominal Değer (TL)
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
07/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/10/2019
Vadesi (Gün)
60
İtfa Tarihi
06/12/2019
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790858
BIST
18:05102.993
En Yüksek
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En Düşük
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En Düşük
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281,39
En Düşük
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