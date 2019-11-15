***TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
15.11.2019 13:42
***TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TFNVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDTFVK22017
Nominal Değer (TL)
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
19/11/2019
Vadesi (Gün)
94
İtfa Tarihi
17/02/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799105
BIST
14:57104.713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 932,54
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.070
En Düşük
104.409
14:575,7499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7421
14:576,3447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
14:57271,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,58
|Açılış
|: 271,24
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,48
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|44,24
|25.292.319
|% 14,73
|
|TIRE
|2,08
|113.227.037
|% 13,66
|
|HURGZ
|1,00
|61.241.460
|% 12,36
|
|YAPRK
|5,59
|5.596.663
|% 12,02
|
|IHLAS
|0,64
|32.865.275
|% 10,34
|
|METRO
|2,04
|31.760.164
|% -11,69
|
|EUYO
|1,15
|16.957.892
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,64
|707.062.037
|% 0,22
|
|GARAN
|9,84
|291.549.876
|% 1,03
|
|SISE
|4,43
|198.671.473
|% -1,12
|
|ASELS
|19,17
|195.552.131
|% 1,11
|
|KOZAA
|9,70
|166.056.186
|% 3,08
|
|KARSN
|1,32
|137.265.222
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,00
|61.241.460
|% 12,36
|
|TIRE
|2,08
|113.227.037
|% 13,66
|
|IHLAS
|0,64
|32.865.275
|% 10,34
|
|THYAO
|13,64
|707.062.037
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3851
|7,4221
|% 0,06
|
|Frank
|5,7911
|5,8260
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5294
|1,5371
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|-4,90
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|-10,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-6,32
|
|Yarım
|865
|888
|-3,05
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,53
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,83
|61,83
|-0,45
|