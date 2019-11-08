***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2019 18:44
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 392 7.449 1.446 59.287 59.287
Transferler
0 72 1.374 -1.446 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 2.736 2.736 2.736
Dönem Sonu Bakiyeler
8 50.000 464 8.823 2.736 62.023 62.023
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 464 8.823 3.185 62.472 62.472
Transferler
0 159 3.026 -3.185 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 6.331 6.331 6.331
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 623 11.849 6.331 68.803 68.803
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.585 164.343
Dönem Karı (Zararı)
6.331 2.736
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.217 810
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-569 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.786 810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.197 161.217
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
4.095.543.123 -486.680.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.997 -18.067
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.968 119.532
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.095.543.123 486.680.738
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.168 59.752
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-32.649 164.763
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -936 -420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.585 164.343
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.585 164.343
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 118.806 69.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.221 233.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 85.790 118.806
Ticari Alacaklar
3,5 2.658.928.784 6.136.728.335
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 2.658.928.784 6.136.728.335
Diğer Alacaklar
6 52.384 43.387
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 204 204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
52.180 43.183
ARA TOPLAM
2.659.066.958 6.136.890.528
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.659.066.958 6.136.890.528
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
3,5 0 456.516.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 0 456.516.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 456.516.000
TOPLAM VARLIKLAR
2.659.066.958 6.593.406.528
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.164.854.212 6.130.745.682
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
494.074.572 5.982.653
Ticari Borçlar
3,5 39.883 32.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 39.878 32.909
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5
Diğer Borçlar
27.702 65.871
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
27.702 65.871
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 1.786 936
ARA TOPLAM
2.658.998.155 6.136.828.056
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.658.998.155 6.136.828.056
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3,7 0 456.516.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 456.516.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.658.998.155 6.593.344.056
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.803 62.472
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
623 464
Yasal Yedekler
623 464
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.849 8.823
Net Dönem Karı veya Zararı
6.331 3.185
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.803 62.472
TOPLAM KAYNAKLAR
2.659.066.958 6.593.406.528
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 512.441.343 293.234.352 134.461.738 111.889.842
Satışların Maliyeti
10 -512.440.776 -293.235.363 -134.461.678 -111.889.565
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
567 -1.011 60 277
BRÜT KAR (ZARAR)
567 -1.011 60 277
Genel Yönetim Giderleri
11 -120.060 -100.188 -36.088 -41.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 840.586.916 2.545.036.846 35.271.001 1.772.216.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -840.459.306 -2.544.932.101 -35.232.977 -1.772.173.752
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.117 3.546 1.996 2.115
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.117 3.546 1.996 2.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.117 3.546 1.996 2.115
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.786 -810 -439 -464
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.786 -810 -439 -464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.331 2.736 1.557 1.651
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.331 2.736 1.557 1.651
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.331 2.736 1.557 1.651
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.331 2.736 1.557 1.651
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.331 2.736 1.557 1.651
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797751
BIST