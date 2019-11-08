***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 392 7.449 1.446 59.287 59.287Transferler0 72 1.374 -1.446 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 2.736 2.736 2.736Dönem Sonu Bakiyeler8 50.000 464 8.823 2.736 62.023 62.023Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 464 8.823 3.185 62.472 62.472Transferler0 159 3.026 -3.185 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 6.331 6.331 6.331Dönem Sonu Bakiyeler50.000 623 11.849 6.331 68.803 68.803Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.585 164.343Dönem Karı (Zararı)6.331 2.736Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.217 810Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-569 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.786 810İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-40.197 161.217Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)4.095.543.123 -486.680.738Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.997 -18.067Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.968 119.532Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-4.095.543.123 486.680.738Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.168 59.752Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-32.649 164.763Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -936 -420YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.585 164.343Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.585 164.343DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 118.806 69.019DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 85.221 233.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,4 85.790 118.806Ticari Alacaklar3,5 2.658.928.784 6.136.728.335İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 2.658.928.784 6.136.728.335Diğer Alacaklar6 52.384 43.387İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 204 204İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar52.180 43.183ARA TOPLAM2.659.066.958 6.136.890.528TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.659.066.958 6.136.890.528DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3,5 0 456.516.000İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 0 456.516.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 456.516.000TOPLAM VARLIKLAR2.659.066.958 6.593.406.528KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.164.854.212 6.130.745.682Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları494.074.572 5.982.653Ticari Borçlar3,5 39.883 32.914İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 39.878 32.909İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 5Diğer Borçlar27.702 65.871İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar27.702 65.871Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 1.786 936ARA TOPLAM2.658.998.155 6.136.828.056TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.658.998.155 6.136.828.056UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3,7 0 456.516.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 456.516.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.658.998.155 6.593.344.056ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar68.803 62.472Ödenmiş Sermaye8 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler623 464Yasal Yedekler623 464Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11.849 8.823Net Dönem Karı veya Zararı6.331 3.185TOPLAM ÖZKAYNAKLAR68.803 62.472TOPLAM KAYNAKLAR2.659.066.958 6.593.406.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 512.441.343 293.234.352 134.461.738 111.889.842Satışların Maliyeti10 -512.440.776 -293.235.363 -134.461.678 -111.889.565TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)567 -1.011 60 277BRÜT KAR (ZARAR)567 -1.011 60 277Genel Yönetim Giderleri11 -120.060 -100.188 -36.088 -41.043Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 840.586.916 2.545.036.846 35.271.001 1.772.216.633Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -840.459.306 -2.544.932.101 -35.232.977 -1.772.173.752ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.117 3.546 1.996 2.115FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.117 3.546 1.996 2.115SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.117 3.546 1.996 2.115Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.786 -810 -439 -464Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -1.786 -810 -439 -464SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.331 2.736 1.557 1.651DÖNEM KARI (ZARARI)6.331 2.736 1.557 1.651Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.331 2.736 1.557 1.651Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.331 2.736 1.557 1.651Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.331 2.736 1.557 1.651http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797751BIST