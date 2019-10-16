***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
16.10.2019 09:54
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019 ve 15.08.2019
Açıklama
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019 ve 15.08.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 88 gün vadeli, 450.000.000.- Türk Lirası tutarlı kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan "İhraççı Bilgi Dokümanı ve İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ekteki gibidir.
İlgili dokumanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz edilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793411
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