***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
11.12.2019 11:14
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019 ve 03.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019 ve 03.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 90 gün vadeli 150.000.000.- Türk Lirası tutarlı ve 178 gün vadeli 150.000.000.- Türk Lirası tutarlı kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı İzahnamenin Özet Kısmı ekte yer almaktadır.
Yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 90 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %10.75 dönemsel getiri oranı %2.6507 olarak, 178 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %11.25 dönemsel getiri oranı %5.4863 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802979
BIST
14:48108.036
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
107.465
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274,19
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.358.593
|% 20,00
|
|RYSAS
|3,61
|47.452.017
|% 13,17
|
|PSDTC
|8,27
|5.629.786
|% 12,21
|
|PSDTC
|8,27
|5.629.786
|% 12,21
|
|PSDTC
|8,27
|5.629.786
|% 12,21
|
|FORMT
|4,40
|26.497
|% -14,89
|
|SMART
|7,65
|4.467.815
|% -10,53
|
|UZERB
|2,66
|117.818
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|132.063
|% -9,62
|
|BASCM
|2,35
|14.879
|% -9,27
|
|THYAO
|13,71
|418.058.621
|% 0,00
|
|VESTL
|13,08
|341.099.350
|% 7,65
|
|PGSUS
|80,65
|221.112.669
|% 3,00
|
|PAPIL
|8,17
|203.897.328
|% 7,64
|
|ASELS
|19,21
|163.466.258
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,49
|113.158.204
|% -1,32
|
|KARSN
|1,53
|114.919.827
|% 2,68
|
|ODAS
|2,14
|132.512.235
|% 3,38
|
|CEMAS
|1,51
|76.080.035
|% 2,72
|
|ISFIN
|3,12
|155.200.488
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,6132
|7,6514
|% -0,28
|
|Frank
|5,8738
|5,9092
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5438
|1,5515
|% 0,01
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.467
|1.467
|2,17
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.843
|-1,00
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|Tam
|1.807
|1.852
|-0,47
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|Yarım
|873
|896
|-0,22
|
|Çeyrek
|438
|448
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,70
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,00
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|B. Petrol
|63,87
|63,87
|-0,47
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