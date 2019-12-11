***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019 ve 03.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019 ve 03.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımızŞirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 90 gün vadeli 150.000.000.- Türk Lirası tutarlı ve 178 gün vadeli 150.000.000.- Türk Lirası tutarlı kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı İzahnamenin Özet Kısmı ekte yer almaktadır.Yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 90 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %10.75 dönemsel getiri oranı %2.6507 olarak, 178 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %11.25 dönemsel getiri oranı %5.4863 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802979BIST