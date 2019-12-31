***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2019 10:44
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan UZUN 31.12.2019 tarihi itibariyle Yönetim Kurulundaki görevlerinden istifa etmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulunca, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresini tamamlamak üzere 31.12.2019 tarihi itibarı ile Ahmet MERT'in atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806075
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,91
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|% 16,90
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|DURDO
|15,96
|6.256.867
|% 13,68
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|CRFSA
|5,23
|53.299.652
|% 11,04
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|YONGA
|10,16
|12.162
|% 9,96
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|DARDL
|4,16
|311.380
|% 9,76
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|NIBAS
|5,40
|16
|% -12,90
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|EGCYH
|0,18
|113.107
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|EGCYO
|0,29
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|% -9,38
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|IHGZT
|6,21
|5.318.226
|% -8,81
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|KLGYO
|3,58
|24.558.250
|% -5,54
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|THYAO
|14,65
|636.628.619
|% 1,31
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|PETKM
|3,87
|427.983.079
|% 1,57
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|KRDMD
|2,73
|363.303.176
|% 2,63
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|HALKB
|6,06
|262.431.369
|% 2,54
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|ASELS
|21,32
|225.737.540
|% 1,81
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|KRDMD
|2,73
|363.303.176
|% 2,63
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|ISGYO
|1,78
|208.262.283
|% 1,14
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|PETKM
|3,87
|427.983.079
|% 1,57
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|ODAS
|2,18
|215.419.768
|% 3,81
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|EKGYO
|1,49
|125.878.996
|% 2,05
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,8539
|7,8933
|% -0,02
|
|Frank
|6,1240
|6,1609
|% 0,01
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|Riyal
|1,5834
|1,5914
|% 0,18
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.520
|1.521
|3,26
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.958
|3,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|0,44
|
|Yarım
|928
|952
|0,21
|
|Çeyrek
|465
|476
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
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|B. Petrol
|66,52
|66,52
|0,52
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