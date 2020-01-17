***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2020 14:36
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019 ve 15.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019 ve 15.08.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 250.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 84 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813365
BIST
17:28121.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 167,61
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
17:285,8908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0339
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8972
En Düşük
5,8463
17:286,5404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,5300
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|Önceki Kapanış
|: 6,5200
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En Düşük
6,5173
17:28294,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,14
|Açılış
|: 294,78
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|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,52
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,54
|21.756.265
|% 18,79
|
|BNTAS
|3,89
|423.213.790
|% 16,82
|
|DERIM
|9,19
|25.150.261
|% 15,89
|
|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.071.565
|% 14,97
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|1.834.440.120
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|574.670.051
|% -0,66
|
|PGSUS
|73,80
|513.792.453
|% -2,38
|
|PETKM
|3,99
|503.614.865
|% -0,50
|
|BNTAS
|3,89
|423.213.790
|% 16,82
|
|KRDMD
|2,99
|574.670.051
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,84
|326.169.321
|% 3,37
|
|EKGYO
|1,64
|282.456.450
|% -0,61
|
|ODAS
|2,58
|338.394.454
|% 2,38
|
|PETKM
|3,99
|503.614.865
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6615
|7,6999
|% 0,35
|
|Frank
|6,0601
|6,0966
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5656
|1,5734
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|4,41
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,24
|
|Cumhuriyet
|1.950
|1.980
|14,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,79
|
|Yarım
|939
|963
|7,16
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|64,89
|64,89
|0,27
|
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