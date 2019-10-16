***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
16.10.2019 16:51
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 06.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 60
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDTFVKA1931
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.12.2019 05.12.2019 06.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.12.2019 05.12.2019 06.12.2019
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 14.02.2019, 26.02.2019, 29.03.2019, 30.09.2019, 01.10.2019 ve 07.10.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında şirketimizin 07 Ekim 2019 tarihinde ihracını gerçekleştirdiği TRDTFVKA1931 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 200 milyon TL tutarlı finansman desteği, başlangıç portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793515
BIST