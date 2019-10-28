***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
28.10.2019 09:52
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 28.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 91
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,0486
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 20,25
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDTFVKE1911
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 650.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 5,0486 32.815.897,94 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 650.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 650.000.000-TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli, TRDTFVKE1911 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795096
BIST