***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 450.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 24.01.2020Vade (Gün Sayısı) 88Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,0137Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVK12026Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 28.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 28.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019,15.08.2019, 16.10.2019, 17.10.2019, 21.10.2019 ve 28.10.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında şirketimizin 28 Ekim 2019 tarihinde ihracını gerçekleştirdiği TRDTFVK12026 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 450 milyon TL tutarlı finansman desteği, başlangıç portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796614BIST