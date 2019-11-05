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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

05.11.2019 16:29
GÜNCEL HABERLER

***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 450.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 24.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 88
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,0137
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDTFVK12026
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 28.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019,15.08.2019, 16.10.2019, 17.10.2019, 21.10.2019 ve 28.10.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında şirketimizin 28 Ekim 2019 tarihinde ihracını gerçekleştirdiği TRDTFVK12026 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 450 milyon TL tutarlı finansman desteği, başlangıç portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796614


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 3,80 140.755.731 % 19,87  
BJKAS 2,14 232.708.240 % 19,55  
QNBFL 36,14 6.731.843 % 14,95  
SRVGY 5,53 3.204.974 % 11,04  
HATEK 5,59 44.323.676 % 10,91  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3793 7,4163 % 0,14  
Frank 5,7693 5,8041 % -0,27  
Riyal 1,5283 1,5360 % 0,17  
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Altın Ons 1.490 1.490 -19,01  
Altın Gr. 276 276 -2,33  
Cumhuriyet 1.847 1.858 -5,00  
Tam 1.819 1.865 -9,05  
Yarım 879 902 -4,38  
Çeyrek 441 451 -2,19  
Gümüş.Ons 17,67 17,70 -0,35  
Gümüş Gr. 3,28 3,28 -0,05  
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