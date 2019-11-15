***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası AŞPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 600.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 15.11.2019Vade (Gün Sayısı) 87Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,9925Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16,75Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVKK1913Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 15.969.999,26 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 400.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 14.02.2019, 26.02.2019, 29.03.2019, 05.08.2019, 09.08.2019 ve 20.08.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 400.000.000-TL nominal tutarlı, 87 gün vadeli, TRDTFVKK1913 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799166BIST