***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
15.11.2019 16:22
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 600.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 15.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 87
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,9925
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16,75
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDTFVKK1913
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 15.969.999,26 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 400.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 14.02.2019, 26.02.2019, 29.03.2019, 05.08.2019, 09.08.2019 ve 20.08.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 400.000.000-TL nominal tutarlı, 87 gün vadeli, TRDTFVKK1913 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799166
BIST