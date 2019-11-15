***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 17.02.2020Vade (Gün Sayısı) 94Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,9616Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 11,50Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVK22017Satışın Tamamlanma Tarihi 15.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.02.2020 14.02.2020 17.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.02.2020 14.02.2020 17.02.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 05.11.2019 ve 08.11.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 11-12-13 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 200.000.000 TL nominal değerdeki, 94 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup yatırımcı hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Tebliği'nin 24. maddesinin 4. fıkrasında uyarınca kamuya açıklanması gerekli bilgiler ekteki ihraç duyurusunda mevcuttur. Kamunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Dağıtım Sonuçları KAP Bildirimi_15.11.2019.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799167BIST