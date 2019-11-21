***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtdışı Kira Sertifikası 9. Getiri Ödemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2015İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 3.000.000.000Para Birimi MYRİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiTürü Alım Satıma Dayalı Kira SertifikasıVadesi 21.05.2020Vade (Gün Sayısı) 1.827Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 5,75Satış Şekli Yurtdışı SatışISIN Kodu MYBVI1500807Vade Başlangıç Tarihi 21.05.2015Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi MYRKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.11.2015 Evet2 23.05.2016 Evet3 21.11.2016 Evet4 22.05.2017 Evet5 21.11.2017 Evet6 21.05.2018 Evet7 21.11.2018 Evet8 21.05.2019 Evet9 21.11.2019 Evet10 21.05.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.05.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 210.000.000 MYR nominal tutarlı, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, MYBVI1500807 ISIN kodlu kira sertifikalarının 9. getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799913BIST