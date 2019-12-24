***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
24.12.2019 15:41
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 12.06.20
17:00113.293
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.118,25
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
17:005,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
17:006,6004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
17:00285,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,87
|Açılış
|: 285,08
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,21
|87.257.014
|% 16,12
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.856.351
|% 14,91
|
|MNDRS
|1,41
|107.917.070
|% 13,71
|
|ITTFH
|4,05
|91.871.213
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,03
|846.761.946
|% 1,81
|
|HALKB
|5,96
|487.505.029
|% 4,56
|
|PETKM
|3,75
|407.365.240
|% 0,81
|
|IPEKE
|8,00
|396.276.321
|% 1,78
|
|KOZAA
|10,22
|362.211.551
|% 2,40
|
|IHLGM
|1,12
|255.959.993
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,47
|257.083.177
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.222.540
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,22
|272.226.888
|% 4,72
|
|PETKM
|3,75
|407.365.240
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6795
|7,7181
|% 0,03
|
|Frank
|6,0350
|6,0714
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5807
|1,5886
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|4,98
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,87
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,62
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|0,36
|
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