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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

24.12.2019 15:41
GÜNCEL HABERLER



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 12.06.20



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FONET 8,21 87.257.014 % 16,12  
ISBTR 25.300,00 783.701 % 15,00  
QNBFL 97,05 2.332.147 % 14,99  
SEKFK 5,24 5.856.351 % 14,91  
MNDRS 1,41 107.917.070 % 13,71  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6795 7,7181 % 0,03  
Frank 6,0350 6,0714 % -0,02  
Riyal 1,5807 1,5886 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.491 1.491 4,98  
Altın Gr. 285 285 0,87  
Cumhuriyet 1.882 1.895 0,00  
Tam 1.880 1.927 9,85  
Yarım 909 932 4,76  
Çeyrek 456 466 2,39  
Gümüş.Ons 17,59 17,62 0,17  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,03  
B. Petrol 66,75 66,75 0,36  
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