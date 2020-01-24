***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 24.01.2020Vade (Gün Sayısı) 179Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 9,6856Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19,75Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVK12018Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 9,6856 14.528.399,84 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 150.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 150.000.000-TL nominal tutarlı, 179 gün vadeli, TRDTFVK12018 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814335BIST