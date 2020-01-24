***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
24.01.2020 16:04
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 450.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 24.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 88
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,0137
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDTFVK12026
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 28.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 3,0137 13.561.649,3 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 450.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 450.000.000-TL nominal tutarlı, 88 gün vadeli, TRDTFVK12026 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814336
BIST